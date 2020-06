Nicole Kidman prvič bolj odkrito o hčerkah: Zelo sta nama podobni

Keith in Nicole sta skupaj od leta 2005 in imata skupaj dve hčerki.

Nicole Kidman, igralka rojena v Avstraliji, je zaljubljena v ocean, kar je potrdila tudi v novem intervjuju za podcast Five Things with Lynn Hirscherg. "Plavam, kadarkoli dobim priložnost. Sem dekle oceana in če sem lahko v oceanu, sem. Čudovito je, da sva z možem enaka, ko pride do plavanja. Ko le lahko, se odpraviva na plažo," je povedala igralka, ki ima s Keithom Urbanom dve hčerki: 11-letno Sunday in petletno Faith. "Tudi oni dve obožujeta morje. Vsi smo ljudje-ribe." (smeh)

Povedala je, da vsi štirje tako zelo obožujejo plavanje, da so se pripravljeni do plaže voziti tudi več ur za nekajminutno plavanje. "Ko se zjutraj zbudimo in če se lahko zapeljemo do obale, tudi če to pomeni skoraj eno uro vožnje, bomo šli plavati. Tudi če plavamo samo dve minuti."Nicole in Keith sta s hčerkama trenutno v Nashvillu, kjer preživljajo karanteno zaradi pandemije koronavirusa.

Par, ki sicer živi razpet med Nashvillom in Londonom, odvisno od dela, ki ga opravljata, se je spoznal leta 2005. Keith je nastopal na prireditviG'Day USA Galain Nicole, ki je bila med občinstvom, ni mogla umakniti pogleda od njega. "Spoznala sva se in šele čez štiri mesece me je prvič poklical in me povabil na zmenek," je povedala o njunih začetkih v enem od intervjujev.