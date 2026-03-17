Tuja scena

Nicole Kidman razkrila, kdo jo bo spremljal na Met Gala

Los Angeles, 17. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

K.Z.
Nicole Kidman

Nicole Kidman se navaja na življenje po ločitvi. Zvezdnica, ki je pred dnevi o tem spregovorila v enem od intervjujev, je v podkastu Las Culturistas razkrila, kdo jo bo namesto moža spremljal na enega najbolj prestižnih modnih dogodkov leta in dodala, da je srečna z izbiro.

Nicole Kidman je razkrila, da jo bo na letošnji Met Gala spremljala starejša hčerka. Razkošni modni dogodek, ki vsako leto v New York privabi številne zvezdnike, ki poskrbijo za edinstvene oprave, se bo tudi tokrat odvijal meseca maja, zvezdnice pa po več kot desetletju ne bo spremljal mož, Keith Urban.

Nicole Kidman se veseli, da jo bo na Met Gala spremljala hči Sunday.
Nicole Kidman se veseli, da jo bo na Met Gala spremljala hči Sunday.
FOTO: Profimedia

Igralka, ki bo tudi ena od sopredsednic dogodka, je v podkastu dejala: "Zelo sem vesela in moja hči Sunday bo prišla." Kidman in Urban imata poleg 17-letnice še 15-letno Faith, igralka, ki je velika ljubiteljica mode, pa ima iz zakona s Tomom Cruisom še 33-letno Bello in 31-letnega Connorja.

"Nedavno je bila del Diorjeve modne revije v Parizu," je o hčeri povedala ponosna mati, ki pa si ne pripisuje zaslug za njen poklicni uspeh. "To je popolnoma njeno. Neverjetno je," je še pristavila.

Preberi še Met Gala 2026 pod geslom 'Moda je umetnost'

Kidman je sicer prestižnemu modnemu dogodku ob Anni Wintour sopredsedovala že leta 2003 in 2005, letos pa se najbolj veseli, da bo ob njej še Beyonce. Ob njiju bo še Venus Williams.

Igralka, ki se je po 19 letih ločila od avstralskega pevca, je dobila skrbništvo nad hčerkama, ki bosta z njo preživeli 306 dni na leto, očeta pa bosta videli vsak drug vikend.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Tekma ali pritisk? Kaj v resnici doživljajo mladi nogometaši ob robu igrišča
Tekma ali pritisk? Kaj v resnici doživljajo mladi nogometaši ob robu igrišča
Zakaj nekatere mame v materinstvu zacvetijo, druge pa se dolgo iščejo
Zakaj nekatere mame v materinstvu zacvetijo, druge pa se dolgo iščejo
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Zakaj nas nekatera zdrava živila napihnejo
Zakaj nas nekatera zdrava živila napihnejo
Koža po 30. letu: kaj se res spremeni in kako ukrepati
Koža po 30. letu: kaj se res spremeni in kako ukrepati
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
