Nicole Kidman razkrila, kdo jo bo spremljal na Met Gala

Nicole Kidman je razkrila, da jo bo na letošnji Met Gala spremljala starejša hčerka. Razkošni modni dogodek, ki vsako leto v New York privabi številne zvezdnike, ki poskrbijo za edinstvene oprave, se bo tudi tokrat odvijal meseca maja, zvezdnice pa po več kot desetletju ne bo spremljal mož, Keith Urban.
Igralka, ki bo tudi ena od sopredsednic dogodka, je v podkastu dejala: "Zelo sem vesela in moja hči Sunday bo prišla." Kidman in Urban imata poleg 17-letnice še 15-letno Faith, igralka, ki je velika ljubiteljica mode, pa ima iz zakona s Tomom Cruisom še 33-letno Bello in 31-letnega Connorja.
"Nedavno je bila del Diorjeve modne revije v Parizu," je o hčeri povedala ponosna mati, ki pa si ne pripisuje zaslug za njen poklicni uspeh. "To je popolnoma njeno. Neverjetno je," je še pristavila.
Kidman je sicer prestižnemu modnemu dogodku ob Anni Wintour sopredsedovala že leta 2003 in 2005, letos pa se najbolj veseli, da bo ob njej še Beyonce. Ob njiju bo še Venus Williams.
Igralka, ki se je po 19 letih ločila od avstralskega pevca, je dobila skrbništvo nad hčerkama, ki bosta z njo preživeli 306 dni na leto, očeta pa bosta videli vsak drug vikend.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.