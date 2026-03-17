Nicole Kidman razkrila, kdo jo bo spremljal na Met Gala

Nicole Kidman je razkrila, da jo bo na letošnji Met Gala spremljala starejša hčerka. Razkošni modni dogodek, ki vsako leto v New York privabi številne zvezdnike, ki poskrbijo za edinstvene oprave, se bo tudi tokrat odvijal meseca maja, zvezdnice pa po več kot desetletju ne bo spremljal mož, Keith Urban .

Igralka, ki bo tudi ena od sopredsednic dogodka, je v podkastu dejala: "Zelo sem vesela in moja hči Sunday bo prišla." Kidman in Urban imata poleg 17-letnice še 15-letno Faith, igralka, ki je velika ljubiteljica mode, pa ima iz zakona s Tomom Cruisom še 33-letno Bello in 31-letnega Connorja.

"Nedavno je bila del Diorjeve modne revije v Parizu," je o hčeri povedala ponosna mati, ki pa si ne pripisuje zaslug za njen poklicni uspeh. "To je popolnoma njeno. Neverjetno je," je še pristavila.