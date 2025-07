Nicole Kidman s sestro in nečakinjo dopustuje na Hrvaškem

Igralka Nicole Kidman je ena od zvezdnic in zvezdnikov, ki so se odločili letošnji dopust preživeti na Hrvaškem. Novico je na svojem Instagramu delila Lucia Hawley , nečakinja priljubljene avstralske igralke.

Na eni od fotografij z morja je poleg njene mame Antonie Kidman tudi Nicole. Na skupni fotografiji so sorodnice oblečene v ujemajoče se bele poletne obleke. Igralka je pritegnila pozornost z naravnimi skodranimi lasmi, s katerimi jo je v Hollywoodu le redko videti.

Z več objavami je Lucia razkrila, da so z družino in prijatelji med drugim dopustovali na Hvaru in v Dubrovniku. Ob fotografijah in posnetku iz restavracije je Lucia zapisala: "Nikoli nočemo oditi! Težko bi bilo bolje od tega."