Nicole Kidman se je izognila obvezni karanteni v Hongkongu

V izjavi za medije je hongkonška vlada sporočila, da so Kidmanovi odobrili posebno dovoljenje, s katerim se je izognila karanteni, in sicer z namenom, da opravi neodložljivo delo. V izjavi so dodali še, da je bilo to potrebno 'za zagotovitev neodložljive operacije in razvoj hongkonške ekonomije'. Vlada je pozneje za CNN potrdila, da je oseba, ki so ji dovolili izjemo, Kidmanova.

Lokalni mediji so med tem že poročali, da so Kidmanovo opazili med sprehajanjem po mestu in nakupovanjem, kar je med domačini že povzročilo nejevoljo, saj mnogi niso zapustili države že več kot dve leti, kljub temu, da so se že polno cepili.

Svoje nezadovoljstvo so nekateri že izrazili tudi preko družbenih omrežij, nekdo pa je na Twitterju zapisal: "Imamo domačine, ki se ne morejo vrniti domov, če niso polno cepljeni in še takrat morajo v dvo- ali tritedensko karanteno, Nicole Kidman pa lahko kar tako pride? To je ogabno!"

Kidmanova bo izvršna producentka serije, ki bo posneta po romanu iz leta 2016, katerega zgodba govori o treh Američankah, ki živijo v Hongkongu. Ali bo Nicole v seriji tudi zaigrala, še ni znano.

Hongkong med tem še zaostruje ukrepe v boju proti covidu-19, kar pa med domačini in turisti povečuje nejevoljo. Vlada je sicer pred dnevi skrajšala karanteno za nekatere prišleke in se opravičila domačinom za nevšečnosti, povezane z obvezno napotitvijo v karanteno.