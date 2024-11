Nicole Kidman se po smrti staršev zbuja zasopla in v joku

"Življenje v zadnjem času je kar naporno. Vsekakor je bilo to pravo potovanje, ko pa si starejši, pa te še bolj podre," je povedala igralka in dodala, da se od materine smrti v joku in vsa zasopla zbuja ob treh ponoči. "Tako je, če se prepustiš in ne postaneš ves omrtvičen. In jaz sem se čisto prepustila žalovanju," je povedala igralka in razkrila, da so njeni občutki glede življenja in smrti še bolj prisotni, odkar vzgaja tri najstnike, ki jih je posvojila skupaj z možem, country pevcem Keithom Urbanom.

"Smrtnost. Povezanost. Življenje, ki pride in te zbije. Smrt staršev, vzgoja otrok, zakon in vse podobne stvari te naredijo bolj čutnega človeka. Vse to sedaj doživljam," je za GQ povedala Nicole, ki je novico o materini smrti sporočila preko režiserke Haline Reijn, ki je v njenem imenu sprejela nagrado na beneškem filmskem festivalu.