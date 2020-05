Nicole Kidman si je med tekom po soseski zlomila gleženj

Med intervjujem je povedal, da sta si v karanteni pred poškodbo velikokrat zavrtela katerega od koncertov v živo, ki so jih glasbeniki imeli z udobja domačega kavča, in da sta ob teh tudi zaplesala. Zdaj ne plešeta več, kot je povedal. "Pred približno petimi tedni je tekla po soseski, ni videla luknje v asfaltu in si je zlomila gleženj,"je povedal 52-letnik in dodal, "zato je zadnjih nekaj tednov obsojena na počivanje."

Povedal je, da je bila med okrevanjem izjemna:"Moram povedati, da vse skupaj prenaša veliko bolje, kot bi jaz, če bi bil na njenem mestu."

Par se je poročil leta 2006 in ima dve hčerki. Zvezdnik, ki se je rodil na Novi Zelandiji, skupaj z ženo avstralskih korenin karanteno preživlja v Združenih državah Amerike, in oba že komaj čakata, da se stvari vrnejo v stare tirnice, saj se veselita ponovnega obiska domačih držav in snidenja z družino.