Nicole Kidman si ni želela razhoda: Borila se je za svoj zakon

Novica o razhodu Nicole Kidman in Keitha Urbana , ki se razhajata po skoraj dveh desetletjih dolgem zakonu, je včeraj presenetila Hollywood, ne pa tudi njunega ožjega kroga. Vir je za People dejal, da ni bila skrivnost, da sta zvezdnika že dlje časa živela ločeno. "Ljudje blizu Keitha so bili mnenja, da je ločitev nekako neizogibna," je dodal vir.

Zvezdnika, ki sta se poročila 25. junija 2006 in sta se v času dolgoletnega zakona razveselila dveh hčera, sta bila nazadnje skupaj v javnosti opažena junija, na nogometni tekmi v Nashvillu.

Nekaj dni kasneje je igralka obeležila njuno 19. obletnico poroke z objavo črno-bele fotografije na Instagramu , h kateri je pripisala "Vse najboljše za obletnico, dragi" .

Odtujena zakonca imata za seboj naporno poletje, 58-letnica je pred kratkim v Londonu zaključila snemanje novega filma, nadaljevanje uspešnice Čarovnije za vsak dan iz leta 1998, medtem ko se country pevec še vedno mudi na svetovni turneji High and Alive.

Nicole in njunima najstnicama, 17-letni Sunday Rose in 14-letni Faith Margaret, naj bi ob strani zdaj stala njena družina, predvsem sestra Antonia. "Celotna družina Kidman se je združila, da bi se medsebojno podprla," je dejal vir za People in dodal: "Tega ni želela. Borila se je za svoj zakon."

Avstralka je bila od leta 1990 do 2001 že poročena z igralcem Tomom Cruisom, s katerim ima prav tako dva otroka, 32-letno Bello in 30-letnega Connorja, ki sta prav tako kot njun oče člana Scientološke cerkve.