Nicole Kidman si želi, da bi Martin Scorsese imel ženske protagonistke

"Vedno sem govorila, da želim delati s Scorsesejem, če posname film z ženskami," je povedala igralka. Poleg njega se na seznamu želja najdejo tudi Kathryn Bigelow, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson in Michael Haneke. Scorsese je bil sicer že večkrat tarča kritik, ker v svoje filme načeloma ne vključuje ženskih vlog.

Leta 2011 je Meryl Streep med intervjujem za The Talks delila podobno mnenje o slavnem režiserju."Rada bi, da bi Martina Scorseseja občasno zanimal ženski lik, vendar ne vem, ali bom živela tako dolgo," je takrat odkrito povedala. Več kot desetletje pozneje 75-letnica še vedno ni sodelovala s Scorsesejem, je pa delala skupaj s Kidmanovo.

Legendarni režiser je v preteklosti že branil svoje režijske odločitve in vztrajal, da poskuša natančno prikazati moškost na način, ki govori vsem."Filmi, s katerimi se ukvarjam, so pogosto govorili o moških svetovih, kjer se zdi, da so ženske samo pomožne stvari," je povedal za Entertainment Weekly v 90. letih."Mislim, da so ženske v 'Goodfellas' in 'Raging Bull' zelo močne. Ampak niso v ringu," je nadaljeval in dodal: "Na splošno moram biti zvest družbi, v kateri zgodba deluje. Mislim, da ni prav, da pretiravamo samo zato, da bi poskušali biti politično korektni."

V svoji dolgi karieri je legendarni režiser le nekajkrat delal na filmih z žensko protagonistko, prvič pred skoraj 50 leti. Ellen Burstyn je leta 1974 igrala v njegovi drami Alice ne živi več tukaj, ki ji je prinesla nominacijo za oskarja.

Scorsesejev zadnji projekt, Morilci cvetne lune, je prav tako vseboval močno žensko vlogo Lily Gladstone, ki je bila nato tudi nominirana za najboljšo igralko. Gladstone je v filmu, posnetem po knjigi Davida Granna, igrala ob Leonardu DiCapriu in Robertu De Niru. Cathy Moriarty, Winona Ryder, Jodie Foster in Sharon Stone so si prav tako prislužile nominacije za oskarja za svoje vloge v Scorsesejevih filmih.