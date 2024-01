Nicole Kidman verjela, da je previsoka za Hollywood, zato je lagala o višini

Nicole Kidman je v začetku kariere lagala o svoji višini, saj je dobila informacijo, da v Hollywoodu ne marajo preveč visokih deklet. 56-letnica, ki je sicer visoka 1,8 metra, je hodila na avdicije, kjer ni želela priznati, da je tako visoka, kot je. "Rekli so mi: Ne boš imela kariere. Previsoka si," je dejala zvezdnica filmov Moulin Rouge in Široko zaprte oči .

Igralka pa je o svoji višini lagala že kot najstnica, saj je bila že takrat zelo visoka. "Zbadali so me. Klicali so me 'štanga' in me spraševali, kakšen je zrak tam zgoraj," se je spominjala in dodala, da še danes velikokrat kdo omeni njeno višino: "Še danes mi rečejo, da sem veliko višja, kot so mislili. Moški velikokrat hočejo vedeti, kako visoke naj bodo moje pete."

"Kadar koli grem na rdečo preprogo, mi pošljejo čevlje, ki imajo zmeraj visoke pete. Vedno vprašam, ali imajo manjše pete, in hkrati razmišljam o tem, da bom najvišja oseba tam, žirafa," je razkrila svoje občutke, ki jih ima zaradi višine. "Moti me pri igranju, ko bi rada bila videti manjša, a so tudi trenutki, ko sem hvaležna za svojo višino in jo lahko uporabim pri svojem delu," je še dodala.