Nicole Kidman: Vsako leto se moram opravičiti svojim sosedom

Nicole Kidman je v oddaji The Late Show with Stephen Colbert priznala, da se mora vsako leto opravičiti svojim sosedom zaradi "greha", ki ga stori med prazničnim časom. Igralka je razkrila, da je vedno prva, ki postavi božične okraske in zadnja, ki jih pospravi. Njene božične lučke pa svetijo že v začetku novembra. Večina Američanov namreč okrasi svoje domove po zahvalnem dnevu, ki ga praznujejo proti koncu novembra, vendar se zvezdnica tega ne drži.

Na vprašanje, koliko časa imajo prižgane lučke, je odgovorila: "Dogovarjamo se, da bi jim rekli zimske lučke. Želim začeti celotno gibanje, ki omogoča, da zimske lučke ostanejo prižgane dlje časa," se je pošalila zvezdnica. Kljub prazničnemu duhu se igralka trudi ostati pozitivna po tragični smrti svoje ljubljene matere Janelle , ki jo je izgubila septembra. Ta izguba je privedla do tega, da naj bi Nicole razmišljala o svojem življenju in si želela ponovno vzpostaviti stik z odtujenimi otroki iz zakona s Tomom Cruisom .

V Avstraliji rojena 57-letna igralka naj bi bila potrta zaradi dejstva, da njena pokojna mati nikoli ni imela priložnosti obnoviti odnosa z vnukoma, ki ju je Kidman posvojila s svojim nekdanjim možem Cruisom. Isabello in Connorja Cruisa sta Tom in Nicole posvojila v 90. letih, hollywoodski vplivni par pa je dobil skupno skrbništvo, ko sta se ločila leta 2001. Vendar sta se otroka odločila, da ostaneta v Los Angelesu z očetom, ko se je mama preselila nazaj v Avstralijo. Tom je nato vzgojil Bello in Connorja v scientološki cerkvi in oba sta postala visoka člana kontroverzne vere.

Za revijo New Idea Magazine je vir blizu Nicole dejal: "Kidmanova zaradi izgube mame ne želi več izgubljati časa. Janelle je prizadelo, da sta se z možem Antonyjem odtujila od Isabelle in Connorja. Bila sta njuna prva vnuka in nekoč so si bili zelo blizu. Globoko obžaluje, da babice nista mogla osebno videti, preden je umrla." Vir je nato dodal, da je njeno obžalovanje podkurilo njeno željo po spravi.