Nicole Kidman zaprosila za portugalsko državljanstvo

Se Nicole Kidman seli na Portugalsko? Ugibanja o tem, da bi Avstralka rada več časa preživela v Evropi, so se začela, ko je zvezdnica zaprosila za portugalsko državljanstvo, nedavno pa so jo opazili ob prihodu na letališče Tires v Cascaisu, bogato obalno predmestje Lizbone, tam pa naj bi si ogledala nepremičnine v eni najbolj ekskluzivnih zaprtih skupnosti na Portugalskem.

Zvezdnica filma Nine Complete Strangers naj bi si ogledala nepremičnino v golf klubu Costa Terra Golf & Ocean Club v Comporti, luksuznem letovišču, ki je priljubljeno med zvezdniki, kot so George Clooney, Paris Hilton in princesa Eugenie . Zanimivo je, da v vlogi ni bil omenjen njen mož, avstralski country pevec Keith Urban , ki očitno ni zaprosil za bivanje na Portugalskem, zato mnogi sklepajo, da se ji na evropskih tleh ne bo pridružil.

Hollywoodska igralka in glasbenik, rojen na Novi Zelandiji, imata dve hčerki, 17-letno Sunday Rose in 15-letno Faith Margaret. V zadnjih desetih letih je Kidman kupila dve luksuzni stanovanji v ekskluzivni stavbi North Sydney Latitude in ju združila v eno veliko stanovanje.

Februarja so poročali, da sta Kidman in Urban bila dva izmed žrtev serije vlomov v domove slavnih osebnosti v Los Angelesu. Po poročanju TMZ para ni bilo doma, ko so vlomili v njuno vilo v Beverly Hillsu, ki sta jo leta 2008 kupila za približno 5 milijonov evrov.