Nicole Kidman znova z dolgimi svetlimi lasmi, je na Met Gala nosila lasuljo?

Igralka Nicole Kidman se je pred dnevi na enem najpomembnejših modnih dogodkov leta na rdeči preprogi pojavila s kratkimi in temnejšimi lasmi, s spremembo videza pa je požela veliko pozornosti. Zvezdnica je le nekaj dni pozneje znova stopila pred fotografske objektive, ko je na podelitvi glasbenih nagrad podprla svojega moža, njeni lasje pa so bili znova svetli, segali pa so ji preko ramen.

Nicole Kidman je na podelitvi Academy of Country Music Awards v družbi moža Keitha Urbana znova stopila na rdečo preprogo, njene oboževalce pa je najbolj presenetila zvezdničina pričeska, saj je bila po šoku, ko se je pred dnevi pojavila s kratkimi in temnejšimi lasmi, znova takšna, kakršne so jo vajeni, z dolgimi ravnimi svetlimi lasmi.

Nicole Kidman se je v razmiku nekaj dni znova dolgolaska. FOTO: Profimedia icon-expand

Zakonca sta prišla usklajeno oblečena. 57-letna igralka je nosila top z videzom usnja, ki ga je kombinirala s črnimi hlačami, ki so bile v zgornjem delu na preklop, 57-letni pevec pa je izbral črno moško obleko, pod katero se je videl njegov goli trup.

Nicole Kidman in Keith Urban FOTO: Profimedia icon-expand

Kidmanova, ki je ena najbolj znanih hollywoodskih igralk svoje generacije, je svojo pričesko na Met Gala prepustila v roke frizerju Adir Abergel, kot so zapisali v izjavi za javnost, pa je ta sledil letošnji temi dogodka, zato so bili zvezdničini lasje kratki, postriženi v neenakomerno dolžino in v dveh barvah, oboževalci pa so tako dobili svoj odgovor, da je nosila lasuljo.