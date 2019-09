Nicole podpisala multimilijonsko pogodbo: se obeta vrnitev The Pussycat Dolls?

Minilo je približno 16 let, odkar je svetovni glasbeni trg zavzela ženska glasbena skupina The Pussycat Dolls. Njihova najbolj prepoznavna članica in vodilna vokalistka je bila Nicole Scherzinger, ki je pozornost javnosti pritegnila tako z glasom, kot stasom, v središču tujih tabloidov pa je bila tudi zaradi razmerja s prvakom Formule 1, Lewisom Hamiltonom. čeprav so se dekleta pred lei razšla, da bi se posvetila individualnim karieram, naj bi Nicole pred kratkim podpisala multimilijonsko pogodbo, ki napoveduje obuditev ene najbolj 'vročih' ženskih glasbenih skupin.

Po poročanju tujih medijev je 41-letnaNicole Scherzinger podpisala multimilijonsko pogodbo, ki napoveduje obuditev ženske glasbene skupineThe Pussycat Dolls. Spomnimo, skupina, ki so jo tvorila dekleta Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton, Kimberly Wyatt in Nicole Scherzinger, je nastala leta 2003 in se v glasbenem svetu obdržala približno šest let.

Dekliška skupina The Pussycat Dolls je delovala od leta 2003 do leta 2009 FOTO: Profimedia

Dekleta so se razšla leta 2009 – domnevno naj bi do tega pripeljala njihova potreba po gradnji individualnih karier, čeprav so se v ozadju pojavila tudi namigovanja, da je bila Scherzingerjeva premočna članica, ki je pritegnila največ pozornosti in tako zasenčila vse ostale.

Nicole Scherzinger naj bi bila premočna članica: s svojo pojavo naj bi zasenčila ostala dekleta FOTO: Profimedia

Letos mineva deset let, odkar so dekleta prenehala s skupnim ustvarjanjem glasbenih hitov ( nekateri najbolj znani so bili, denimo, Buttons, Don't Cha, I Don't Need A Man in drugi) in ravno deseta obletnica separacije članic naj bi bila vodilo, zaradi katerega se bodo dekleta ponovno združila. Trenutno naj bi podpisana poogodba napovedovala njihovo združitev zgolj zaradi svetovne glasbene turneje, s katero se bodo poklonile svojemu preteklemu sodelovanju in 10 letom, ki so minila, odkar so odšle vsaka svojo pot. Konkretnih informacij o tem, ali se bodo poleg skupnega sodelovanja na koncertnih odrih zaprle tudi v studijske prostore in se lotile ustvarjanja novih glasbenih hitov, zaenkrat še ni.

Zaenkrat še ni znano, ali bodo dekleta začela ustvarjati nove glasbene hite FOTO: Profimedia

Nicole, ki je pritegnila pozornost javnosti tako s svojim glasom kot videzom, je bila pogosta tarča paparacev tudi zaradi razmerja z nekaj let mlajšim prvakom Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Glasbenica je obenem tudi ena od sodnic priljubljenega glasbenega šova X Factor. Pred časom naj bi sicer v izjavi za The Sun povedala, da ne razmišlja o ponovni združitvi skupine The Pussycat Dolls, a po pisanju tujih medijev naj bi bila ponudba, ki jo je prejela pred kratkim, predobra, da bi jo zavrnila. Dekleta naj bi turnejo napovedala v prihajajočih mesecih, pričetek le-te pa naj bi bil v začetku leta 2020.