Nicole Richie med pihanjem svečk zagoreli lasje

Ko pa se je Richie nagnila naprej, da bi upihnila sveče, se je, kot kaže, nagnila preblizu torte, saj je plamen ognja zanetil njene lase. Ko se je umaknila, je v hipu opazila, kaj se dogaja, in svoje lase zagledala v plamenih. Ko je zakričala, je nekdo ob njej pogasil plamen in 'rešil' njene lase. Zvezdnica očitno ni utrpela hujših posledic, saj se je na svoj račun celo pošalila.

"Torej … zaenkrat štirideseta zažigajo," je Nicole pospremila posnetek, njen mož Joel Madden, s katerim ima 13-letno hčerko Harlow Winter Kate in 11-letnega sina Sparrowa Jamesa Midnighta, pa se je v komentarjih pošalil, da je to ''vroče''.

Za portal People je julija Nicole spregovorila, kako se je počutila med pandemijo in da se je v tem času naučila poslušati in si vzeti premor. Ker je bila večina med zaprtjem zaradi dela od doma ali izobraževanja na daljavo priklopljena na računalnike in imela sestanke prek Zooma, je spoznala, kako sta pomembna narava in to, da si vzameš čas zase: "Res smo se morali potruditi, da smo šli ven in bili v naravi ter se povezali z Zemljo. Mislim, da je to nekaj, čemur moramo v svojem življenju dati prednost."