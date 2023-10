Nicole Scherzinger: Starizem je v Hollywoodu še vedno aktualen in brutalen

Nicole Scherzinger po letnici rojstva nikakor ne sodi med starejše pevke ali igralke, a je kljub temu pri režiserjih že padla v 'skupino starih'. "Tudi če sem videti stara 37 let ali pa celo manj, izgubim vlogo, ko izvejo za mojo pravo starost. Tudi, ko si zelo talentiran, te lahko še vedno spregledajo zaradi stereotipov in staranja. To je tragedija," je v intervjuju za Sunday Times povedala 45-letnica, ki je prepričana, da tudi ohranjanje mladostnega videza ni več dovolj. "Starizem je v Hollywoodu še vedno aktualen in zelo brutalen," je dodala.

Nekdanja zvezda skupine Pussycat Dolls je zaradi svoje starosti že večkrat dobila ponudbe za vloge starejših žensk. Kot je priznala, je bila pri zadnji, vlogi Norme Desmond v muzikalu Sunset Boulevard, kar precej užaljena. "Ko mi je režiser Jamie Lloyd ponudil vlogo v muzikalu, ki temelji na klasičnem istoimenskem filmu iz leta 1950, sem ga prav čudno pogledala," je dejala v intervjuju in razkrila, da se je postavila zase. "Prvič, še vedno sem videti odlično pod močnimi lučmi. In ali ni to starejša ženska, ki je kot stara relikvija? Kako ima to vsaj malo veze z mano?" je vprašala režiserja.

Zvezdnica je vlogo na koncu sprejela in spoznala, da je njen lik zanjo pravzaprav zdravilen. "Ko sem se poglobila v vlogo, sem se hitro vživela v Normino hrepenenje po izgubljeni mladosti. To je pomembna vzporednica z mojim življenjem," je priznala o liku 50-letne zvezdnice nemih filmov, ki se ne more sprijazniti s tem, da je njena slava zbledela.