Nicole Scherzinger in Thom Evans na rdeči preprogi prvič skupaj kot par

V javnosti so dlje časa krožile govorice, da se med glasbenico Nicole Scherzinger in profesionalnim igralcem ragbija Thomom Evansom krešejo iskre. Medtem, ko govoric doslej nista želela komentirati, pa sta pred kratkim z dejanji razkrila pravo resnico. Na letošnji podelitvi zlatih globusov sta se namreč skupaj sprehodila po rdeči preprogi in s svojim prvim javnim poziranjem fotografom potrdila, da sta v razmerju.