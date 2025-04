Nicole Scherzinger med sto najvplivnejšimi posamezniki

Kultna revija Time je že tradicionalno razkrila seznam 100 najvplivnejših posameznikov leta, priložnost pa počastila s svečanim dogodkom v New Yorku, na katerem je kar mrgolelo zvezdniških imen. Tam sta med drugim bila zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds , ki se zaradi pravnih težav le redko pojavljata v javnosti, pa voditeljica Gayle King , članica zvezdniške odprave v vesolje.

"Mislim, da je to potovanje trajalo celotno moje življenje. Za ta trenutek sem delala, se pripravljala in borila celo svoje življenje. Zato se zdi to tako večje. Moje srce je polno, ker sem lahko tukaj, ker sem del tega izjemnega seznama s temi pogumnimi pionirji. Za mano je veliko težkega dela, naporno je, a to je najbolj izpolnjujoča stvar, ki sem jo kdaj naredila," je tujim medijem na dogodku zaupala Nicole Scherzinger, ena od uvrščenih na seznam.

"V prvi vrsti to postavlja gimnastiko na zemljevid, zato je to že samo po sebi razburljivo za naš šport. Poleg tega pa je potrdilo, da je to, kar delam, pravilno in to je zelo vznemirljivo. Vedno želim vračati svoji skupnosti in čutim, da točno to počnem," pa je o uvrstitvi na seznam povedala številka ena v ženski gimnastiki Simone Biles.

Časti, da je pristal na uglednem seznamu, se je razveselil tudi dramatik Branden Jacobs-Jenkins. "Počutim se zelo srečnega, temnopolti ustvarjalci smo del gledališča od nekdaj. Lepo je biti del gibanja resnične enakopravnosti. Veste, vse od otroštva zahajam v gledališče, ga preučujem in obožujem," je dejal.