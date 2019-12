Nicole Scherzinger: Mladi so zaradi različnih pritiskov družbe še bolj negotovi

Nicole Scherzinger, pevka nekoč zelo uspešne glasbene zasedbe Pussycat Dolls, je na začetku kariere primanjkovalo samozavesti. V najstniških letih se je zaradi vseh pritiskov borila z bulimijo, sedaj pa jo skrbi za mladostnike, saj je v današnjem času še več vpliva medijev in družbenih omrežij, kjer vsi težijo k popolnosti.

Tudi sama se je velikokrat znašla pod pritiskom in se soočila z motnjo prehranjevanja, ko je sodelovala pri priljubljeni dekliški skupini in bila v središču žarometov:"Spomnim se, ko me je menedžer našel nezavestno na tleh na Malti ali na jugu Francije. Mislim, da so mladi danes še bolj izpostavljeni različnim vplivom, zaradi katerih postanejo negotovi."

"Vem, da sem dolgo časa potrebovala, da sem postala samozavestna in sem se začela dobro počutiti v svoji koži. Od sebe sem preveč zahtevala. Bila sem zelo negotova," je povedala v ameriški oddaji X Factor, kjer sodeluje kot sodnica.