Nicole Scherzinger ne izključuje možnosti ponovne združitve Pussycat Dolls

"Nikoli ne veš, kaj bo prinesla prihodnost," je nadaljevala in dodala, da je še vedno v stiku z nekaterimi članicami skupine. "Res sem vesela za dekleta," je povedala za izdajo." Vidim jih. Všeč mi je, da sem v koraku z njimi na družbenih omrežjih. Vse preprosto uspevajo in so videti dobro, medtem ko to počnejo." Zvezdnica na družbenih omrežjih sledi Ashley Roberts, Kimberly Wyatt in Melody Thornton. Prenehala pa je slediti Carmit Bachar in Jessici Sutta, potem ko sta leta 2022 podala skupno izjavo, v kateri sta trdili, da ju je zaslepil njen odhod od načrtovanega programa ponovne turneje. Takrat sta 49-letna Carmit in 42-letna Jessica izrazili svoje razočaranje, ko sta izvedeli za objavo Nicole, ki jo je delila na družbenem omrežju. Koncerti so bili prvotno napovedani leta 2019, potem ko so izvajalke po več kot desetletju izdale singel React, vendar je širjenje koronavirusa povzročilo ponavljajoče se zamude.

Leta 2021 je Robin – ki je leta 1995 ustanovila skupino, tožila Nicole zaradi kršitve pogodbe in jo obtožila, da ni hotela sodelovati na turneji. Pripravljena naj bi se bila pogoditi, le če bi prejela večino zaslužka in popolni ustvarjalni nadzor. Njeni odvetniki, ki so leta 2022 vložili nasprotno tožbo, so njegovo tožbo označili za "neutemeljeno". V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil ekskluzivno Page Six so trdili, da je njihova stranka zaprosila za pogajanja o drugačnih pogojih za novo turnejo leta 2021. Sodna bitka poteka še vedno, naslednja obravnava je razpisana za 2. december.