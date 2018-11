Nicole Scherzinger o svojih 40: Ta številka je 'nora' v slabem pomenu!

Glasbenica, igralka in televizijska voditeljicaNicole Scherzinger je konec junija letos praznovala svoj 40. rojstni dan. Ob približevanju datuma, ki je obeležil njen vstop v peto desetletje življenja, je zvezdnica iskreno spregovorila o spremljajočem slabem občutku: ''O, moj bog! Ne morem niti razmišljati o tej številki, ne morem je niti izgovoriti ... Še vedno se počutim kot 27-letnica. Ta številka je nora – nora v slabem pomenu. To je obenem tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj telovadim bolj intenzivno kot kdajkoli prej. Ko pride 'ta dan', želim biti v najboljši formi svojega življenja.''

O svojih fitnes navadah je dejala: ''Gre za zdrav življenjski slog ... Odločila sem se živeti zdravo in zmerno. Ne stradam in ne manjka mi popolnoma nič. Če hrepenim po določeni hrani, si jo privoščim – ampak v zmernih količinah. Če po nečem hrepenimo predolgo, bomo slej ko prej to vnesli v naše telo, ampak v večjih količinah, kot bi to storili sicer in si tako storili več škode kot koristi. Pomembno je, da se vzljubimo in sprejmemo takšne, kot smo. Potem je vse lažje. Zadostne količine spanca in vode sta ravno tako zelo pomembna dejavnika.'' Nekdanja članica ženske pop skupine Pussycat Dolls je priznala, da se kljub želji po čimbolj zdravem življenju tudi sama kdaj znajde v točki, ko se ji ne ljubi telovaditi in ko bi najraje preležala cel dan. Takrat ji na pomoč priskočijo prijatelji :''Pomaga, če imaš družbo, s katero lahko hodiš na fitnes. Včasih pride do trenutkov, ko enostavno nimaš dovolj motivacije in takrat so prijatelji tisti, ki te potisnejo naprej.''