Nicole Scherzinger: Obdobje Pussycat Dolls je bilo zame izjemno težko

Nicole Scherzinger se še danes veliko ljudi spominja kot pevke v skupini Pussycat Dolls. Čeprav je zvezdnica na to, kar so dekleta ustvarila, ponosna, je priznala, da je bilo zanjo to tudi izjemno težko obdobje. Kot je povedala, je bil to zelo stresen čas, urnik je bil naporen, obenem pa se je morala boriti s pomanjkanjem spanja in lastnimi demoni ter težavami.

Nicole Scherzinger je še danes najbolj prepoznavna kot pevka skupine Pussycat Dolls. Prav to obdobje, na katerega je zvezdnica sicer izjemno ponosna, je bilo zanjo tudi eno najtežjih v življenju. "Resnično sem ponosna na glasbo, ki smo jo ustvarile z Dolls, in zelo sem ponosna na majhen pečat, ki smo ga naredile z našo skupino," je dejala in dodala: "Ampak to je bilo zelo težko obdobje. Na tej poti sem se resnično učila o sebi."

Nicole Scherzinger je še danes najbolj prepoznavna kot pevka skupine Pussycat Dolls. FOTO: Profimedia icon-expand

45-letnica je v intervjuju za The Times priznala, da so bili to izjemno stresni časi z izjemno natrpanim urnikom. "Bilo je tako težko obdobje. Borila sem se s svojimi demoni in težavami, obenem pa smo bile ves čas na poti in močno nam je primanjkovalo spanja. To je bil praktično recept za katastrofo," je dejala pevka, ki je v skupini nastopala z dekleti Melody Thornton, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessico Sutta in Kimberly Wyatt.

Časi skupine The Pussycat Dolls so bili za Nicole izjemno težki. FOTO: Profimedia icon-expand

Urnik deklet je bil tako naporen, da ga danes enostavno ne bi mogle zdržati. "Danes so drugačni časi, imajo tudi določena pravila. Ko smo me to počele, je bila miselnost na način, naj delamo in delamo, dokler se ne onesvestimo," je še zaupala pevka. Pred epidemijo so dekleta izdale novo pesem in napovedale turnejo, ki je bila sprva prestavljena, nato pa odpovedana zaradi spora med pevko in nekdanjim menedžerjem skupine Robinom Antinom, ki jo toži zaradi domnevne kršitve pogodbe leta 2021.