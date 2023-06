Nicole Scherzinger po štirih letih zveze zaročena s Thomom Evansom

Novico o tem, da bosta z igralcem ragbija postala mož in žena, je delila na svojem Instagramu, poleg omenjene fotografije pa je delila še njuno skupno, na kateri se zaljubljeno gledata. Ne le bodoča nevesta, fotografijo je objavil tudi bodoči ženin, v objavi pa zapisal: "Moja za vedno." Zaljubljena zvezdnika, ki naj bi se po poročanju Page Six že dolgo pogovarjala o skupni prihodnosti, sta po objavi v komentarjih prejela številne čestitke oboževalcev, pa tudi njunih slavnih prijateljev. Med drugim so jima čestitali pevka Tamar Braxton, supermodel Naomi Campbell, igralke Rebel Wilson, Sarah Hyland in Michelle Williams, hotelska dedinja Paris Hilton in mnogi drugi.