Nicole Scherzinger in Thom Evans sta po sedmih letih skupnega življenja preklicala zaroko in se uradno razšla. Novico je na svojem profilu na Instagramu sporočil 41-letnik. V svojem zapisu je nakazal, da je bila odločitev za konec razmerja sprejeta s strani 48-letne pevke skupine Pussycat Dolls , ki pa razhoda v javnosti doslej še ni komentirala.

Nekdanji par je bil v zvezi od leta 2019, v tem času pa sta skupaj obiskala številne družabne dogodke in v medijih večkrat spregovorila o načrtih za skupno prihodnost, vključno s poroko in ustvarjanjem družine, zaradi česar je novica o koncu razmerja presenetila številne.

V svojem javnem nagovoru je Thom Evans trenutno življenjsko situacijo opisal kot izjemno zahtevno obdobje, saj sta s partnerico skupaj preživela veliko let in v tem času intenzivno gradila vizijo skupne prihodnosti. Kljub očitnemu razočaranju, ker se razmerje ni izteklo v skladu z njegovimi željami in pričakovanji, je nekdanji vrhunski športnik ohranil izjemno mero dostojanstva ter spoštovanja do nekdanje zaročenke. "Spoštujem Nicolino odločitev in ji iskreno želim vso srečo v naslednjem poglavju njenega življenja," je priznal.

Zvezdnika sta se spoznala leta 2019 na snemanju resničnostnega šova The X Factor: Celebrity. Pevka je bila v šovu članica žirije, Evans pa je tekmoval kot član fantovske skupine Try Star. Kot par sta se v javnosti prvič uradno pojavila januarja 2020 na zabavi po podelitvi nagrad zlati globus. Leto kasneje, v intervjuju za časopis The Sun, je Evans dejal, da je sprva menil, da je pevka "izven njegove lige". Februarja 2023 so se v medijih pojavile govorice o njunem razhodu, ki pa sta jih takrat ovrgla. Štiri mesece kasneje je nekdanji športnik pevko zaprosil za roko.

Vse je kazalo na to, da bosta zvezdnika kmalu dahnila usodni da. Oktobra 2023 je Nicole za Virgin Radio UK navdušeno razlagala o načrtih za sanjsko poroko na njenih rodnih Havajih, ki bi ji sledila še razkošna zabava na sončnem Portugalskem. Še več, sveža dobitnica nagrade tony ni skrivala svoje velike želje, da bi z Evansom končno okusila čare starševstva.

Za Nicole Scherzinger to ni prvi odmeven razhod z znanim športnikom. V preteklosti je bila v dolgoletni zvezi z voznikom formule 1 Lewisom Hamiltonom, po koncu tega razmerja pa je bila v zvezi tudi s teniškim igralcem Grigorjem Dimitrovom.