Nicole Scherzinger spregovorila o zadnjem projektu pokojnega Liama Payna

Glasbenica Nicole Scherzinger je v pogovorni oddaji Sunday Sitdown spregovorila o novem tekmovalnem šovu Building the Band , pri katerem je tik pred smrtjo sodeloval tudi nekdanji član zasedbe One Direction Liam Payne . Spomnimo, Payne je tragično umrl oktobra lani.

"Sestavila sem skupino One Direction, zato je to bil popoln krog za naju," se je spominjala glasbenica, ki je pred leti v oddaji X Factor v Harryju Stylesu, Zaynu Maliku, Niallu Horanu, Louisu Tomlinsonu in pokojnemu Liamu videla potencial ter jim kot novonastali fantovski skupini ponudila priložnost, da se dokažejo. "To je bil popoln krog za Liama, ki je imel s skupino One Direction toliko uspeha. Kot sodnik (v novem šovu, op.a.) je ponudil osebne izkušnje. On je to živel. Res je vedel, o čem govori."

Kljub dejstvu, da Liama ni več med nami, se glasbenica veseli dejstva, da ga bodo gledalci lahko spet videli na svojih televizijskih zaslonih. "Res se veselim tega, ker Liam preprosto sije v šovu. Je naravna svetloba. Kdorkoli ga je poznal, je vedel, da je zelo prijazen in radodaren," je ganjeno dejala in dodala, da je Liam nadobudnim talentom ponudil dobre nasvete. "Bil je moj dober prijatelj in vesela sem, da se ga bodo ljudje spominjali kot čudovito luč, ki je sijala."

V intervjuju je glasbenica poudarila, da upa, da je ljudi Liamova tragična smrt naučila sočutja, saj da je lahko življenje velikokrat zapleteno. "Vsi smo večplastni. Temu se reče biti človek. Gre za človeški duh in dušo. In želela bi si le, da bi bili bolj sočutni in razumevajoči, saj vsakdo v nekem trenutku svojega življenja, če ne ravno zdaj, gre skozi nekaj."