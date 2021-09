Nicole Scherzinger toži ustanovitelj skupine The Pussycat Dolls

Najbolj vidno članico pevsko-plesne skupine The Pussycat Dolls je doletela tožba. Nicole Scherzinger toži ustanovitelj skupine in koreograf Robin Antin, poroča tabloid The Hollywood Reporter. Tožba je že bila vložena na losangeleško vrhovno sodišče.

43-letna Nicole Scherzinger naj bi se strinjala s ponovno združitvijo skupine, z Antinom pa naj bi podpisala tudi memorandum o soglasju, kjer bi dobila 49 odstotkov od nastopov skupine. A zvezdnica si je očitno premislila, zato jo je sedaj doletela tožba. icon-expand Nicole Scherzinger FOTO: Profimedia V tožbi je navedeno, da naj bi Scherzingerjeva sedaj 'zavračala sodelovanje pri turneji', premislila pa naj bi si zato, ker so bili prvotni datumi turneje prestavljeni zaradi pandemije. Zvezdnica sedaj zahteva ponovno pogajanje o pogojih njene pogodbe. PREBERI ŠE Nicole Scherzinger z izbrancem v Italiji slavila rojstni dan Nicole naj bi po novem zahtevala kar 75 odstotkov dobička, ona pa bi bila tudi tista, ki bi sprejela končne odločitve o turneji. Če ta pogoja ne bosta izpolnjena, ne bo sodelovala pri ponovni združitvi skupine, še poroča tabloid. Težave pa imajo tudi z določanjem novih datumov turneje, zato podjetje, ki je prevzelo organizacijo za prvotno turnejo, zahteva 500 000 evrov odškodnine. Scherzingerjeva obraz skupine The Pussycat Dolls, ki jo je ustanovil Antin leta 1995 kot plesno skupino, ki izvaja burlesko. Nicole je bila vodilna plesalka in pevka, kar pa je pri ostalih članicah skupine povzročilo nestrinjanje.