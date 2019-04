Nicole Scherzinger uživala na jahti

Glasbenica, voditeljica in igralka Nicole Scherzinger je že dolga leta velika športna navdušenka in ljubiteljica fitnesa. Njena strast do telovadbe je vsekakor obrodila sadove: zvezdnica je že večkrat pokazala zavidanja vredno postavo, svojih oboževalcev pa ni pustila na cedilu niti zdaj, ko je delila fotografije z oddiha na jahti.

Zvezdnica Nicole Scherzinger, ki je dejavna tako v glasbenih kot televizijskih vodah, bo konec junija dopolnila 41 let. Ena najbolj privlačnih žensk v svetu šovbiznisa je že večkrat pokazala, da je velika športna navdušenka in ljubiteljica kardiovadbe ter vadb z utežmi. Zaradi tega je že ničkolikokrat navdušila s fotografijami in posnetki, na katerih je na ogled postavila svojo zavidanja vredno postavo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svojih zvestih oboževalcev in skoraj štirih milijonov sledilcev na Instagramu ni razočarala niti zdaj, ko je v svoji zgodbi na Instagramu objavila nekaj dopustniških utrinkov z jahte, na katero se je odpravila s svojo prijateljico. Nicole Scherzinger si je s prijateljico privoščila oddih na jahti. FOTO: Profimedia Nekdanja članica dekliške glasbene skupine Pussycat Dolls je smuknila v rožnate bikinke, ki so poudarile njeno oprsje in vitek pas, medtem ko ji je temnolasa prijateljica 'konkurirala' v rdeči različici. Dekleti pokazali zavidanja vredno postavo. FOTO: Profimedia