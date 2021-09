Nicole Scherzinger zanika obtožbe ustanoviteljice skupine The Pussycat Dolls

Odvetnik Nicole Scherzinger jezno zavrača obtožbe ustanoviteljice skupine The Pussycat Dolls Robin Antin, ki je prejšnji teden vložila tožbo, v kateri navaja, da se pevka ni držala dogovora o nastopu na turneji o ponovni združitvi priljubljene skupine. Howard King je v izjavi za Page Six dejal, da so Robinine trditve "smešne in lažne", saj gre po njegovem za "obupen poskus preusmeritve krivde lastnega neuspeha, s čimer želi odgovornost, ki preprosto ne obstaja, preložiti na Nicole."

Antinova v tožbi trdi, da naj bi se Scherzingerjeva sprva strinjala s ponovno združitvijo skupine in podpisala memorandum o soglasju, kjer bi dobila 49 odstotkov od nastopov skupine, kasneje pa zavrnila sodelovanje pri turneji. Premislila naj bi si zato, ker so bili prvotni datumi turneje prestavljeni zaradi pandemije. Zvezdnica je nato zahtevala ponovno pogajanje, v pogojih pa navedla, da zahteva kar 75 odstotkov dobička, prav tako pa bi bila ona tista, ki bi sprejela končne odločitve o turneji.

"Robin ne bo uspela v svojih prizadevanjih za trgovanje s težko prisluženim uspehom Nicole, zato da bi se izvlekla iz svoje globoke finančne luknje, ki jo je ustvarila zaradi lastnih slabih poslovnih in strokovnih odločitev," je odločno dejal King.

Težave pa imata pevka in ustanoviteljica skupine tudi z določanjem novih datumov nastopov, zato podjetje Live Nation, ki je prevzelo organizacijo za prvotno turnejo, zahteva 500.000 evrov odškodnine. King pri tem trdi, da si je Robin od podjetja sposodila in porabila 500.000 evrov, ki jih ne bo odplačala, verjetno zato, ker nima toliko denarja.