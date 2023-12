Nigel Lythgoe ostro zanika obtožbe Paule Abdul: Boril se bom

OGLAS

Nigel Lythgoe, producent oddaj Ameriški idol in So You Think You Can Dance zanika obtožbe sodelavke Paule Abdul, ki ga je obtožila spolnega napada. Trdi, da so obtožbe ne le lažne, temveč tudi zelo žaljive, svojo nedolžnost pa namerava dokazati na sodišču.

Nigel Lythgoe ostro zanika obtožbe Paule Abdul. FOTO: Profimedia icon-expand

"Reči, da sem šokiran in užaloščen zaradi obtožb, ki jih je proti meni podala Paula Abdul, je podcenjevanje," je povedal za TMZ. "Več kot dve desetletji sva s Paulo komunicirala kot draga – in povsem platonska – prijatelja in kolega, včeraj pa sem nenadoma izvedel za te trditve v tisku in želim biti jasen: ne samo, da so napačne, so globoko žaljive zame in za vse, za kar stojim." "Čeprav je Paulina zgodovina nepredvidljivega vedenja dobro znana, se ne morem pretvarjati, da natančno razumem, zakaj bi vložila tožbo, za katero mora vedeti, da je neresnična. Lahko pa obljubim, da se bom proti teh grozljivih obtožbah boril z vsem, kar imam," je zaključil. Producent ob tem ni pojasnil, kar je mislil s tem, ko je vedenje glasbenice označil za nepredvidljivo.