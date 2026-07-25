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Tuja scena

'Nihče ni varen pred Haalandom!'

Ljubljana, 25. 07. 2026 15.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Erling Haaland

Koliko ur na dan norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland preživi na Instagramu? To se zadnje dni sprašujejo uporabniki priljubljenega družbenega omrežja. Po koncu svetovnega prvenstva v nogometu so namreč opazili porast nogometaševe spletne aktivnosti. Pod skoraj vsako objavo, v kateri je omenjen, se namreč v razdelku za komentarje najde kakšno njegovo sporočilo. "Instagram je tako 'kul'. Objavim lahko fotografijo zelenjave in tisti, na katerega ob fotografiji vsi pomislimo, bo objavo takoj komentiral," je zapisal uporabnik. In res, Haaland je njegovo objavo komentiral.

Svetovnega prvenstva v nogometu je morda konec, a zdi se, da je Erling Haaland zaseden bolj kot kadarkoli prej. Norveški nogometni zvezdnik, ki je na mundialu požel veliko pozornosti, vroče poletje očitno preživlja tako kot navadni smrtniki – sproščeno in s telefonom v roki. Na Instagramu mu je namreč težko ubežati.

Uporabniki priljubljenega družbenega omrežja so opazili porast nogometaševe spletne aktivnosti, predvsem ko gre za komentiranje objav drugih uporabnikov. Pod skoraj vsako objavo, v kateri je omenjen, se namreč v razdelku za komentarje najde kakšno sporočilo Norvežana. Med drugim se je oglasil pod objavo uradnega profila športne znamke avtomobilov.

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Haaland na Instagramu odgovarja tudi na vprašanja oboževalcev, se skupaj z njimi pošali na lasten račun in v pogovor vključuje celo druge nogometne zvezdnike. "Instagram je tako 'kul'. Objavim lahko fotografijo zelenjave in tisti, na katerega ob fotografiji vsi pomislimo, bo objavo takoj komentiral," je zapisal eden od uporabnikov. In res, Haaland je njegovo objavo komentiral.

"Nihče ni varen pred Haalandom," se je pošalil nekdo na spletu, medtem ko so se drugi spraševali, koliko ur na dan norveški nogometni zvezdnik pravzaprav preživi na Instagramu: "Njegov čas, preživet za zaslonom, mora biti astronomsko visok."

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Da spremlja, kaj družbena omrežja govorijo o njem, je dal nogometaš jasno vedeti že med mundialom, ko se je odzval na posnetek vplivnice Emme Kate Willman. Še do nedavnega 'navadno' dekle, ki je na spletu objavljalo vsebine, povezane s pričesko, je zaradi neverjetne podobnosti s Haalandom postalo viralno. 'Ženska različica' Haalanda je pritegnila tudi nogometaševo pozornost. "Živjo," je preprosto komentiral objavo.

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