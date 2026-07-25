Svetovnega prvenstva v nogometu je morda konec, a zdi se, da je Erling Haaland zaseden bolj kot kadarkoli prej. Norveški nogometni zvezdnik, ki je na mundialu požel veliko pozornosti, vroče poletje očitno preživlja tako kot navadni smrtniki – sproščeno in s telefonom v roki. Na Instagramu mu je namreč težko ubežati. Uporabniki priljubljenega družbenega omrežja so opazili porast nogometaševe spletne aktivnosti, predvsem ko gre za komentiranje objav drugih uporabnikov. Pod skoraj vsako objavo, v kateri je omenjen, se namreč v razdelku za komentarje najde kakšno sporočilo Norvežana. Med drugim se je oglasil pod objavo uradnega profila športne znamke avtomobilov.

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Haaland na Instagramu odgovarja tudi na vprašanja oboževalcev, se skupaj z njimi pošali na lasten račun in v pogovor vključuje celo druge nogometne zvezdnike. "Instagram je tako 'kul'. Objavim lahko fotografijo zelenjave in tisti, na katerega ob fotografiji vsi pomislimo, bo objavo takoj komentiral," je zapisal eden od uporabnikov. In res, Haaland je njegovo objavo komentiral. "Nihče ni varen pred Haalandom," se je pošalil nekdo na spletu, medtem ko so se drugi spraševali, koliko ur na dan norveški nogometni zvezdnik pravzaprav preživi na Instagramu: "Njegov čas, preživet za zaslonom, mora biti astronomsko visok."

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