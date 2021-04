Žena Kobeja Bryanta prekinila pogodbo s športno znamko

18-letno sodelovanje med košarkašem in znamko je imelo številne oboževalce, zato se je ob novici o prekinitvi na družbenih omrežjih vsul plaz komentarjev in reakcij. Eden izmed oboževalcev je zapisal: "Ne morem verjeti, da je sodelovanja med Kobejem in Nikom konec. Njegovi čevlji so bili super, zelo jih bomo pogrešali," drugi pa: "Nike je storil veliko napako."

Žena pokojnega NBA zvezdnika se je na novico odzvala in na Instagram zapisala: "Kobejeva pogodba z Nikom je potekla 13. aprila letos. Kobe in Nike sta skupaj ustvarila nekaj najlepših košarkaških čevljev, ki so jih nosili in ljubili oboževalci in športniki po celem svetu." V dolgem zapisu je obljubila še, da se bo borila, da bodo lahko podporniki še naprej uživali v Kobejevih produktih. "Upala sem, da bom z Nikom ohranila sodelovanje, ki bi odsevalo zapuščino moža. Vedno bomo naredila vse za počastitev Kobeja in Gigi. To se nikoli ne bo spremenilo."