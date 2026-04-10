Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nikki Glaser: Všeč mi je, ko moj fant spi z drugimi

Los Angeles, 10. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
E.M.
Nikki Glaser

"Želim si fanta, ki si ga želijo tudi druga dekleta," je jasna Nikki Glaser, ki je v nedavni epizodi priljubljenega podkasta razkrila, da ji je všeč, ko ima njen 'občasni' partner spolne odnose z drugimi dekleti. Pošalila se je, da bi jo bolj kot dejstvo, da njen izbranec spi z drugim dekletom, zmotilo, če bi skupaj z dekletom gledal serije, reševal križanke in si pošiljala spletne šale.

Komičarka Nikki Glaser je v nedavni epizodi podkasta Call Her Daddy voditeljici Alex Cooper ponudila vpogled v svojo zvezo s 'občasnim' fantom Chrisom Convyjem. 41-letnica je razkrila, da je v zvezi ne gane, če njena boljša polovica spi z ostalimi. "Ni pa to dvosmerna ulica, jaz nisem tak tip človeka, ki bi spal z drugimi ljudmi, ko je v zvezi. To me ne zanima. Hkrati pa me ne zanima in gane, če to počne kdo drug. Pravzaprav mi je všeč."

FOTO: AP

V nadaljevanju pogovora je pojasnila, da je Convyja spoznala leta 2013 ter ga na začetku "neprestano spraševala, s koliko dekleti je bil in kako je bilo to videti". Priznala je, da jo je privlačilo poslušati njegove zgodbe. "Spraševala sem ga o vseh njegovih dekletih, o vseh podrobnostih in to je bilo zame kot predigra. Ko sem o tem govorila, sem se vzburila."

Ko se je njegovih zgodb iz preteklosti naveličala, ga je spodbudila, naj najde nove. "Želim si fanta, ki si ga želijo tudi druga dekleta," je pojasnila v podkastu, kjer je razkrila tudi pravila njunega dogovora: Convy mora drugim ženskam razložiti njun dogovor in jih ne sme poljubljati. Pošalila se je, da bi jo bolj kot dejstvo, da njen izbranec spi z drugim dekletom, zmotilo, če bi skupaj z dekletom gledal serije, reševal križanke in si pošiljala spletne šale. "To je najina stvar. Čustveno varanje bi me prizadelo."

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
10. 04. 2026 08.28
Njen fokus na spolnih odnosih. To je njen domet
Odgovori
0 0
Watcherman
10. 04. 2026 08.23
Za vas je očitno to normalno in za vas zdaj nobena ženska nima nič proti tem,da se njen še z drugimi dol daje kajne.?
Odgovori
+1
1 0
Žrtev
10. 04. 2026 08.20
Ni nič posebnega, je večina takih, ona samo na glas pove.
Odgovori
-1
1 2
kala 09
10. 04. 2026 08.03
Pametna punca,za vse je dosti ce ni faušije.
Odgovori
+2
6 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641