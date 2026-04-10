Nikki Glaser: Všeč mi je, ko moj fant spi z drugimi

Komičarka Nikki Glaser je v nedavni epizodi podkasta Call Her Daddy voditeljici Alex Cooper ponudila vpogled v svojo zvezo s 'občasnim' fantom Chrisom Convyjem . 41-letnica je razkrila, da je v zvezi ne gane, če njena boljša polovica spi z ostalimi. "Ni pa to dvosmerna ulica, jaz nisem tak tip človeka, ki bi spal z drugimi ljudmi, ko je v zvezi. To me ne zanima. Hkrati pa me ne zanima in gane, če to počne kdo drug. Pravzaprav mi je všeč."

V nadaljevanju pogovora je pojasnila, da je Convyja spoznala leta 2013 ter ga na začetku "neprestano spraševala, s koliko dekleti je bil in kako je bilo to videti". Priznala je, da jo je privlačilo poslušati njegove zgodbe. "Spraševala sem ga o vseh njegovih dekletih, o vseh podrobnostih in to je bilo zame kot predigra. Ko sem o tem govorila, sem se vzburila."

Ko se je njegovih zgodb iz preteklosti naveličala, ga je spodbudila, naj najde nove. "Želim si fanta, ki si ga želijo tudi druga dekleta," je pojasnila v podkastu, kjer je razkrila tudi pravila njunega dogovora: Convy mora drugim ženskam razložiti njun dogovor in jih ne sme poljubljati. Pošalila se je, da bi jo bolj kot dejstvo, da njen izbranec spi z drugim dekletom, zmotilo, če bi skupaj z dekletom gledal serije, reševal križanke in si pošiljala spletne šale. "To je najina stvar. Čustveno varanje bi me prizadelo."