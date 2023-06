Nikki Reed in Ian Somerhalder povila drugega otroka

V nadaljevanju je 35-letna zvezdnica zapisala, da ima glede objavljanja svojih otrok na družbenem omrežju jasno postavljene meje. "To sem želela najprej deliti z vami, da se vam lahko vnaprej zahvalim, da spoštujete te meje in pošljete pozitivno energijo, prijaznost in ljubezen."

Igralski par je januarja sporočil, da se bo njuna družina povečala. Zvezdnik serije Vampirski dnevniki je veselo novico sporočil na družbenem omrežju Instagram, ob tem pa delil fotografijo noseče žene, ki v naročju drži njuno petletno hčer Bodhi. "Odkar sem bil deček, sem si želel, da bi imel veliko družino. Hvala, Nik, da mi boš dala to darilo. Druga runda, gremo! Hvala tej izjemni osebi za to prečudovito darilo življenja in ljubezni, da je najboljša mama in se zelo trudi, da se sanje uresničijo! Ko sem posnel to fotografijo, nisem mogel verjeti, kaj vidim skozi fotografski objektiv. Ni lepšega ..." je zapisal 44-letni Ian.