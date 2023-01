Nikki Reed in Ian Somerhalder pričakujeta drugega otroka.

"Odkar sem bil deček, sem si želel, da bi imel veliko družino. Hvala, Nik, da mi boš dala to darilo. Druga runda, gremo! Hvala tej izjemni osebi za to prečudovito darilo življenja in ljubezni, da je najboljša mama in se zelo trudi, da se sanje uresničijo! Ko sem posnel to fotografijo, nisem mogel verjeti, kaj vidim skozi fotografski objektiv. Ni lepšega ..." je zapisal 44-letni igralec in ob tem prosil vse, naj jim pošljejo veliko pozitivnih misli za naslednje poglavje njihovega življenja.

Novico je na svojem profilu delila tudi igralka, ki je zapisala, da so sanjali, manifestirali in molili za takšno darilo. "Kot veste, sem zelo striktna pri tem, kaj objavljam na družbenih omrežjih, še posebej, kar se tiče otrok. Hvala, da spoštujete to in nam pošiljate ljubezen, pozitivne misli in prijaznost," pa je zapisala zvezdnica Somraka in dodala, da so nekatere stvari preveč dobre, da jih ne bi delila.