Nikola Jokić je košarkar številnih obredov, ki jih posveča svoji družini

Nikola Jokić je človek številnih obredov, ki so jih že pred časom opazili tudi njegovi zvesti navijači. 30-letni Srb, ki igra za ekipo Denver Nuggets, svoje zvestobe družini ne skriva, ženo in hčerko pa vedno ponosno vključi tudi, ko praznuje svoje dosežke. Kot je povedal nedavno, mu družina pomeni največ na svetu, zato ni nič čudnega, da je večina poklonov namenjenih prav njej.

Obred z zavezovanjem poročnega prstana na vezalko športnih copat pred tekmo je začel, ko se je poročil. "Snamem ga s prsta in ga zavežem na čevelj leve noge, ker je družina nekaj, kar je zame zelo pomembno. Vedno mi stoji ob strani, tako da ji želim vrniti ljubezen," je povedal v videu, ki ga je objavil NBA in dodal, da tudi poljube z igrišča pošilja svoji družini.

In gesta, s katero treplja s prstom ob dlan druge roke? "To je stara srbska pesem, ki govori o ježku, ki gre spat. Naš trener iz Srbije in njegova žena sta jo pela moji hčerki, ona pa jo je pozorno poslušala. Ukradel sem jo, ker sem to opazil in je edini način, s katerim jo lahko podkupiš."

"Družina mi vedno stoji ob strani in je nekaj, kar je samo moje. Tega mi nihče ne more vzeti," je v videu, ki ga je delila liga NBA, še povedal Jokić.