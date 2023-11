Nina Badrić: Če ne bi pela, bi bila kmetica in bi okopavala krompir

Nina Badrić je v mladosti mislila, da so ženske pri petdesetih letih z eno nogo že v grobu, zdaj, ko je sama presegla to starost, pa si je premislila. Letos je dopolnila 51 let, počuti pa se odlično. Kot je priznala za srbske medije, pozna veliko žensk, ki prav v teh letih žarijo, obenem pa je razkrila tudi, kaj bi sama počela, če se ne bi ukvarjala s petjem.

Nina Badrić je vesela, da lahko živi od tistega, kar ima najraje in to je glasba. A če ne bi pela, bi se ukvarjala s povsem drugimi stvarmi. "Lahko bi delala kar koli. Lahko bi bila kmetica in okopavala krompir. Sem zelo delaven človek in obvladam tudi običajna gospodinjska opravila," je povedala za portal Kurir in dodala, da je pravzaprav tudi ona povsem običajna ženska.

icon-expand Nina Badrić je povedala, da če ne bi pela, bi delala na polju. FOTO: Profimedia

Hrvaška zvezdnica pravi, da večina ljudi misli, da ne zna skrbeti za dom in okolico, samo zato, ker je prepoznavna in uspešna. "Vsi mislijo, da živimo neko dodatno življenje, ampak na začetku in na koncu dneva sem navadna ženska kot vsi ostali. Zame glasba ni delo, ampak zdravljenje," je razložila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

51-letnica je za srbske medije med drugim priznala, da je včasih mislila, da so ženske pri petdesetih z eno nogo že v grobu, danes pa se s tem nikakor ne strinja več. "Ne vem, kaj naj rečem. Neumnost mladosti. Mlad človek blebeta vse mogoče stvari, tako sem tudi jaz blebetala veliko neumnosti, o katerih sem si, ko sem jih pozneje prebrala, mislila, kaj ti je bilo, ko si govorila take stvari," se danes zaveda glasbenica.