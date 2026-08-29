Nina Badrić: Moškim niso všeč uspešne ženske

"Ne bi ravno rekla, da se moški bojijo uspešnih žensk, jim pa zagotovo niso všeč. Še posebej ne, če sami niso uspešni," je prepričana Nina Badrić. Priljubljena hrvaška glasbenica, ki velja za eno najbolj uspešnih v širši balkanski regiji, je mnenja, da ob takšni ženski moški ne more ustvariti avtoritete in to je tisto, kar jih najbolj moti.

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V nadaljevanju intervjuja za InMagazin je opisala tudi svojo osebno izkušnjo. "Če govorim iz lastnih izkušenj, moškim, ki so na nekem življenjskem področju dosegli uspeh in trdno stojijo na lastnih nogah, so uspešne ženske zelo všeč," je razkrila in dodala, da se tudi za njeno zadnjo pesmijo Čuvam njen dom skriva zelo osebna zgodba.

Pesem je namreč napisala v vsega pol ure, saj se je znašla sredi nesporazuma med prijateljema, ki sta se razšla. "Med njima je prišlo do hudega nesporazuma. Položaj je bil zares boleč; njegova žena je namreč mislila – in me morda celo obtožila –, da imam z njenim možem razmerje. A to ni bilo res, saj sva z njim dobra prijatelja. Verjetno ni našla razloga za njun razhod," je povedala pevka, ki so ji verzi pesmi čez misli stekli na poti domov.

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