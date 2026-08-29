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Tuja scena

Nina Badrić: Moškim niso všeč uspešne ženske

Jelsa, 29. 08. 2026 12.19 pred 41 minutami 2 min branja 8

Avtor:
K.A.
nina badrić

Nina Badrić velja za eno najbolj priljubljenih hrvaških izvajalk, ki se lahko pohvali z zavidanja vredno kariero. Po letih nenehnega dela si je zvezdnica zadnje leto vzela nekoliko premora, za drugo leto napovedala, da ne bo več nastopala, v enem svojih zadnjih intervjujev pa razkrila, zakaj se moški po njenem mnenju bojijo uspešnih žensk.

"Ne bi ravno rekla, da se moški bojijo uspešnih žensk, jim pa zagotovo niso všeč. Še posebej ne, če sami niso uspešni," je prepričana Nina Badrić. Priljubljena hrvaška glasbenica, ki velja za eno najbolj uspešnih v širši balkanski regiji, je mnenja, da ob takšni ženski moški ne more ustvariti avtoritete in to je tisto, kar jih najbolj moti.

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V nadaljevanju intervjuja za InMagazin je opisala tudi svojo osebno izkušnjo. "Če govorim iz lastnih izkušenj, moškim, ki so na nekem življenjskem področju dosegli uspeh in trdno stojijo na lastnih nogah, so uspešne ženske zelo všeč," je razkrila in dodala, da se tudi za njeno zadnjo pesmijo Čuvam njen dom skriva zelo osebna zgodba.

Preberi še Nina Badrić prihodnje poletje ne bo nastopala: Mir je važnejši od denarja

Pesem je namreč napisala v vsega pol ure, saj se je znašla sredi nesporazuma med prijateljema, ki sta se razšla. "Med njima je prišlo do hudega nesporazuma. Položaj je bil zares boleč; njegova žena je namreč mislila – in me morda celo obtožila –, da imam z njenim možem razmerje. A to ni bilo res, saj sva z njim dobra prijatelja. Verjetno ni našla razloga za njun razhod," je povedala pevka, ki so ji verzi pesmi čez misli stekli na poti domov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaška zvezdnica, ki se je letos poleti odločila za popoln odklop od hitrega življenjskega tempa, ki ga narekuje glasbena industrija, je v istem intervjuju napovedala tudi, da prihodnje leto ne bo več nastopala. Priznala je, da se je po več desetletjih nastopanja zavestno odločila za mir v svoji oazi na Hvaru, natančneje v Jelsi. "Čeprav sem letos poleti izvedla šest koncertov, če bom le zdrava, prihodnje poletje ne nameravam delati ničesar. Celo poletje želim počivati, tako kot je to počel Oliver Dragojević," je odločno zatrdila 54-letnica.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nina Badrić intervju glasba odnosi uspeh poletje Hvar

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KOMENTARJI8

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Dinho8O
29. 08. 2026 12.53
Uspesne zenske so praviloma samovsecne. To je verjetno pravi razlog.
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+1
1 0
IQ200
29. 08. 2026 12.47
Naj popravim. Moskim niso vsec 54-letnice, uspesna ali ne. Otroka ne more rodit, je ze v menopavzi. Zdaj, ko so leta odnesla seksipil, bi ona se kaksnega imela. Vsi bi radi piscanca jedli ne pa staro kuro. Enako pri avtomobilih in vseh ostalih stvareh. Partnerja se isce 20-30. Ne pa pred penzijo, ko ke cas za vnuke. Mnogi bi radi nekaj kljubovali naravi nato pa dobijo taksno zausnico, da me vedo kako jim je ime. In prav je tako. Sledi jok, antidepresivi itd... Prepozno.
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+1
1 0
PanAm
29. 08. 2026 12.38
Malo ste pomešale izraz USPEŠNE, pri večini bi se temu lahko reklo ZDIVJENE...🤣🤣
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+1
2 1
Verus
29. 08. 2026 12.33
ah da. Ko mladost poide, so moški krivi, dokkler sem pa "lepa", jih pa menjam kot gate in za to dobim še medijski prostor - beri "šuput".
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+0
1 1
stumfeta
29. 08. 2026 12.40
Kot prvo gospa ni nikogar ničesar obtožila, kot drugo jih ima lahko tolikor kolikor želi in kot tretje, s starostjo žensk imajo težave samo...moški.
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-2
0 2
Verus
29. 08. 2026 13.00
Res je Šrumfeta. Vedno so moški krivi.
Odgovori
0 0
Verus
29. 08. 2026 13.00
Odlično si me demantirala
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0 0
Watcherman
29. 08. 2026 12.26
Pa še res je.
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+2
2 0
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