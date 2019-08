Nina Badrić: Na ljubezenskem področju se ne znajdem

Hrvaška glasbenica Nina Badrić, ki se je skozi številne glasbene festivale in koncerte – tako na Hrvaškem kot pri nas, zapisala v srca mnogih ljubiteljev nežnih ritmov in balad, je v nedavnem intervjuju za hrvaške medije spregovorila o svoji glasbeni karieri, željah za prihodnost in svojih največjih strahovih. Med drugim se je dotaknila svojega zasebnega življenja in priznala, da se na ljubezenskem področju ne znajde najbolje. Svoje priznanje je pospremila z razlago: ''Zlahka nastopam s profesionalci na snemalnih setih, igranje ljubezenskih prizorov v videospotih mi ne predstavlja nikakršnih težav. Na zasebnem področju pa se v ljubezni nikakor ne znajdem.'' Čeprav ji ljubezenski odnosi niso najbolj blizu, je 47-letna glasbenica priznala, da še ni povsem opustila ideje o 'večnem da'. Kot pravi, pa bo to verjetno nekoliko težje izvedljivo, ker trenutno ni spoznala nikogar, s komer bi se lahko ujela tudi na daljši rok. Nina je bila v preteklosti že poročena, in sicer s hrvaškim podjetnikom Bernardom Krasnićem, njun zakon pa je trajal od leta 2006 do 2012.

47-letnica je spregovorila tudi o svojem največjem strahu in razkrila, da v resnici ne čuti bojazni pred staranjem – kar je sicer skupno praktično vsem pripadnicam ženskega spola, temveč je njen največji strah nemoč: ''Strah, ki ga začutimo ob staranju, je popolnoma normalen in naraven, obenem pa popolnoma nepotreben. To je stanje, ki čaka vse nas. Čisto vsi se bomo nekega dne postarali, če si to želimo ali ne. Najbolj od vsega se bojim občutka nemoči.''