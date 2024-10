Nina Badrić po 16 letih v objemu prijatelja Gorana Ivaniševića

"Niso imeli vsi (no, nihče) priložnosti, da jim takšna živa legenda nastopi v videospotu," je ob njuno skupno fotografijo zapisala 52-letnica in se s tem pohvalila, da je bil nekdanji športnik eden od nastopajočih v njenem videospotu za pesem Da se opet tebi vratim . Obenem je zapisala tudi verz iz pesmi, ki jo je objavila pred 16 leti, torej leta 2008. V komentarjih se je z objavo emojija v obliki srca oglasila tudi žena 53-letnika Nives .

Hrvatica, ki trenutno predstavlja pesmi iz novega albuma, se z leti sicer ne obremenjuje preveč. Ko je bila mlajša, je bila prepričana, da so ženske pri petdesetih letih z eno nogo že v grobu, zdaj, ko je sama presegla to starost, pa si je premislila. "Najbolj čudovite ženske, kar jih poznam, so v svojih štiridesetih in petdesetih, ki ti prinašajo mir. Nisi več mulec, ki se bori za svoj položaj in mora veliko delati ali ustvarjati," je dejala v enem od preteklih intervjujev.