Nina Badrić: pogreša občutek zaljubljenosti

47-letna Nina Badrić o svojih ljubeznih redko govori, javnosti je znan le njen zakon s podjetnikom Bernardom Krasnićem, ki je bil od pevke mlajši kar šest let. Tudi glede tega, kakšen mora biti moški, da bi pritegnil njeno pozornost, je Nina skrivnostna. V eni od redkih izjav o tem, kakšnega partnerja si želi, je pred nekaj leti povedala: ''Pametna ženska si zase želi pametnega moškega. Sebe smatram kot pametno žensko. Ni pomembno, če ima pivski trebuh ali je plešast ali ima kratke noge in ali je preostanku sveta fizično neprivlačen. Če je meni privlačen, če je privlačna njegova inteligenca, humor, duhovitost. Takšen moški me lahko pritegne. Evo, če je kdo tak, naj se javi.''

Nina o svojih ljubeznih modro molči. FOTO: Profimedia

Nina verjame v ljubezen, po njenem mnenju pa se ta ne zgodi vsaki dve leti, temveč samo enkrat v življenju, kar je vredno počakati: ''Ne spomnim se, kdaj sem se zadnjič zaljubila. Mislim, da je to bilo v prejšnjem desetletju in malo mi manjka ta občutek, ko veste, da vam zaradi nekoga klecajo kolena. Obstaja nek pregovor, ki me vedno znova nasmeji - ne želim vsakega, želim carja, kot sem jaz,''in dodala, da bi se zagotovo bila pripravljena znova poročiti, če bi našla pravo osebo.

