Nina Badrić proslavila 50. rojstni dan, na zabavo povabila Graša in Rozgo

Med povabljenci so se znašli tudi Petar Grašo, Ivana in Marija Husar ter Jelena Rozga , ki je pevki kasneje tudi čestitala prek družbenih omrežjih. Na Instagramu je ob njuni skupni fotografiji zapisala: "Draga moja Nina, zaslužiš vse najboljše na svetu. Srečen rojstni dan, krasotica moja," pevska kolegica pa ji je odvrnila: "Ljubezen moja lepa, hvala za vse."

Badrićeva je v novo desetletje stopila v razkošni beli obleki posebnega kroja, delo srbskega oblikovalca Mihana Momose. Izbiro je pojasnila za hrvaške medije: "To je obleka, ki ima zelo posebno zgodbo. Sebi sem jo za rojstni dan naročila že pred štirimi meseci, je delo novosadskega oblikovalca, ki me je že davno navdušil s svojimi kreacijami. Poklicala sem ga in povedala, da želim ravno to obleko, obleko – cvet, ker simbolizira novo življenje, prav tako pa mora biti v beli barvi." Pevka je k toaleti izbrala čevlje s podpisom svetovno znanega Manola Blahnika. Njena cvetoča podoba je sovpadala s skrbno dekorirano notranjostjo mondene restavracije, le-to so krasili veliki šopki sivke, oljčni listi in listi citrusov.