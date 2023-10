Nina Badrić v družbi zvezdnika serije Preiskovalci na delu

"Ko naletim na posebnega agenta NCIS in mu dam nekaj nasvetov," je na svojem Instagramu zapisala Nina Badrić in razkrila, da je med potovanjem po Italiji srečala slavnega igralca Marka Harmona . Hrvaška zvezdnica je bila nad srečanjem z zvezdnikom tako navdušena, da je fotografijo delila kot prvi spomin v galeriji, ki jo je objavila.

Priljubljena pevka se je pretekle dni mudila v sončni Italiji in raziskovala njihove znamenitosti, naravne lepote in uživala v kulinaričnih dobrotah. Igralca iz serije Preiskovalci na delu: NCIS je srečala med obedovanjem v restavraciji v mestu Ostuni.

51-letnica je sicer obiskala več mest, prav v vsakem pa si je vzela tudi čas za fotografiranje. Vse svoje spomine deli s sledilci na svojih družbenih omrežjih. Med drugim je bila zelo navdušena tudi nad mestom Polignano a Mare, kjer se je rodil italijanski pevec Domenico Modugno. "Slavni Domenico Modugno, ki je proslavil pesem Volare, se je rodil v tem čudovitem mestu. Celo mesto je polepljeno z besedilom te pesmi v njegovo čast," je bila ena od objav, ki jo je delila v petek, nato pa dan kasneje delila še fotografije in posnetke iz Matere, mesta, kjer so snemali številne slavne filme, kot sta James Bond in Kristusov pasijon.