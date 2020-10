Nina Badrić zaradi zalezovalca za pomoč prosila policijo

Nino je neznani moški zalezoval več let, jo spremljal na njenih koncertih in si z njo želel vzpostaviti bolj pristen stik, piše Slobodna Dalmacija. Kot so izvedeli na omenjenem portalu, naj bi se Nina po več letih končno odločila za pomoč prositi policijo. Šlo naj bi celo tako daleč, da se je moški pojavil tudi na Hvaru, kjer je glasbenica preživljala svoje poletne dni in kjer ima svoje stanovanje.

Prav tako se je prav ta isti zalezovalec večkrat pojavil pred njenim zagrebškim domom in jo ogovarjal. Ker Nina z njim ni želela komunicirati, moški ni odnehal in je upal, da mu jo bo le uspelo omehčati. A to se ni zgodilo, še piše hrvaški portal.

Ninin primer je primer najprej prevzelo občinsko državno pravništvo v Splitu, ta pa je zadevo predal zagrebškim odvetnikom, saj je zalezovalec prijavljen prav tam, v hrvaški prestolnici. Sodišče in državni odvetnik sta zalezovalcu odredila prepoved približevanja glasbenici in prepovedala kakršen koli kontakt z glasbenico, naj bo osebni ali virtualni.

Nino so hrvaški novinarji prosili za komentar, a jih je prijazno odslovila in povedala, da o zadevi ne bi rada govorila.