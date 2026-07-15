Nina Dobrev 10 mesecev po razhodu s Shaunom Whitom spet zaljubljena

Nino Dobrev so ulični fotografi znova ujeli v družbi manekena Dougieja Josepha. Par se je skupaj sprehajal po ulicah New Yorka, kjer sta se držala za roke, se objemala in se poljubljala. Z njima je bil tudi igralkin kuža Maverick. Govorice, da se zvezdnica filmov Skoraj policaja, Zidar in Love Hard sestaja s 35-letnikom, so se pojavile pred nekaj tedni in le 10 mesecev za tem, ko je razdrla zaroko z nekdanjim partnerjem Shaunom Whitom.

Nina Dobrev in Dougie Joseph naklonjenosti drug do drugega ne skrivata. FOTO: Profimedia

Igralko in manekena so pred tedni opazili skupaj tudi na paradi ob zmagoslavju košarkarskega kluba New York Knicks, kjer sta se sprehajala tako, da sta imela vsak roko v zadnjem hlačnem žepu drugega.

Nina Dobrev je ponovno zaljubljena. FOTO: Profimedia