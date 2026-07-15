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Nina Dobrev 10 mesecev po razhodu s Shaunom Whitom spet zaljubljena

New York, 15. 07. 2026 07.58 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Nina Dobrev in Dougie Joseph

Igralka Nina Dobrev je pred 10 meseci prekinila zaroko z nekdanjim ameriškim deskarjem na snegu Shaunom Whitom, zdaj pa so zvezdnico Vampirskih dnevnikov ujeli v objemu manekena Dougieja Josepha. 37-letnica zveze z dve leti mlajšim Josephom še ni potrdila.

Nino Dobrev so ulični fotografi znova ujeli v družbi manekena Dougieja Josepha. Par se je skupaj sprehajal po ulicah New Yorka, kjer sta se držala za roke, se objemala in se poljubljala. Z njima je bil tudi igralkin kuža Maverick. Govorice, da se zvezdnica filmov Skoraj policaja, Zidar in Love Hard sestaja s 35-letnikom, so se pojavile pred nekaj tedni in le 10 mesecev za tem, ko je razdrla zaroko z nekdanjim partnerjem Shaunom Whitom.

Nina Dobrev in Dougie Joseph naklonjenosti drug do drugega ne skrivata.
Nina Dobrev in Dougie Joseph naklonjenosti drug do drugega ne skrivata.
FOTO: Profimedia

Igralko in manekena so pred tedni opazili skupaj tudi na paradi ob zmagoslavju košarkarskega kluba New York Knicks, kjer sta se sprehajala tako, da sta imela vsak roko v zadnjem hlačnem žepu drugega.

Nina Dobrev je ponovno zaljubljena.
Nina Dobrev je ponovno zaljubljena.
FOTO: Profimedia

Dobrev je pred 10 meseci prekinila zaroko z Whitom, s katerim je bila v razmerju pet let. Takrat je vir blizu nekdanjih zaročencev dejal, da sta se skupaj odločila, da zvezo prekineta, nekaj drugih virov pa je za revijo People takrat razkrilo, da naj bi se igralka želela poročiti in si ustvariti družino, 39-letnik pa kljub zaroki ni bil pripravljen na ta korak.

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KOMENTARJI1

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Thor78
15. 07. 2026 09.22
Ta je bil že prej na lagerju.
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