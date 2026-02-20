Razburjena zvezdnica: Njeno ime v Epsteinovih dokumentih kar 21-krat

Priljubljena ameriška igralka in voditeljica Whoopi Goldberg se je znašla pod javnim plazom kritik in ugibanj, potem ko se je njeno ime pojavilo v dokumentih obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Ti namreč razkrivajo, da se je njeno ime v spornih zapisih pojavilo več kot dvajsetkrat, Goldbergova pa naj bi takrat potrebovala letalo za pot v Monako, kjer je sodelovala pri dobrodelnem dogodku, povezanem z Julianom Lennonom. Epstein naj bi ji do tja ponudil svoje zasebno letalo.
70-letna zvezdnica se je odločila v svoji oddaji The View v živo spregovoriti o govoricah in ugibanjih o odnosu z Epsteinom. "V duhu transparentnosti: ja, moje ime je v teh dokumentih. In kaj zdaj? Piše, da potrebujem letalo do Monaka, ki bi ga financirala organizacija Juliana Lennona, ne Johna Lennona, kot sicer zmotno navajajo dokumenti." Nato je pojasnila, da organizatorji niso želeli letalskega čarterja, temveč zasebno letalo, in so preprosto iskali ponudnika.
Njena sovoditeljica Joy Behar je k temu dodala, da se torej vsakdo lahko znajde v zloglasnih Epsteinovih dokumentih, Goldbergova pa je k temu dodala: "Točno to bi rada povedala. Ljudje me poskušajo spremeniti v nekaj, kar nisem – nikoli nisem bila njegovo dekle ali njegova prijateljica. Včasih si moral imeti najprej dejstva in trdne dokaze, preden si kaj rekel."
Njena sovoditeljica se je poskusila pošaliti in je Whoopi označila "kot prestaro za Epsteina", a je Goldbergova kljub temu nadaljevala zelo resno: "Ljudje dejansko verjamejo, da sem bila z njim. To je zanje še ena malenkost v povezavi s tem primerom. Zame pa ne. Javnost ve za vsakega moškega, s katerim sem bila - vsi so pisali o mojih razmerjih." Ob tem je še enkrat poudarila: "Ne, nisem stopila v njegovo letalo, ker vemo, kaj bi morala za to narediti. Zgolj poskusili so mi organizirati prevoz, da bi prišla na dogodek, povezan z organizacijo Juliana Lennona."
E-poštno sporočilo, na katero se je igralka sklicevala, sega v 8. marec 2013, ko so organizatorji dobrodelnega dogodka pozvali lastnike zasebnih letal, naj jo poskušajo pravočasno pripeljati v Monako, saj so bili njeni prvotni potovalni načrti onemogočeni. "Whoopi Goldberg potrebuje letalo, da pride v Monako. Dobrodelna organizacija Johna Lennona krije stroške. Ne želijo najeti letala, zato iščejo zasebne lastnike. Načrtovano letalo se je včeraj pokvarilo in se trudijo, da bi Whoopi pripeljali v Monako," je zapisano v Epsteinovih dokumentih, kot so poročali tuji mediji.
