Razburjena zvezdnica: Njeno ime v Epsteinovih dokumentih kar 21-krat

Priljubljena ameriška igralka in voditeljica Whoopi Goldberg se je znašla pod javnim plazom kritik in ugibanj, potem ko se je njeno ime pojavilo v dokumentih obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Ti namreč razkrivajo, da se je njeno ime v spornih zapisih pojavilo več kot dvajsetkrat, Goldbergova pa naj bi takrat potrebovala letalo za pot v Monako, kjer je sodelovala pri dobrodelnem dogodku, povezanem z Julianom Lennonom. Epstein naj bi ji do tja ponudil svoje zasebno letalo.

70-letna zvezdnica se je odločila v svoji oddaji The View v živo spregovoriti o govoricah in ugibanjih o odnosu z Epsteinom. "V duhu transparentnosti: ja, moje ime je v teh dokumentih. In kaj zdaj? Piše, da potrebujem letalo do Monaka, ki bi ga financirala organizacija Juliana Lennona, ne Johna Lennona, kot sicer zmotno navajajo dokumenti." Nato je pojasnila, da organizatorji niso želeli letalskega čarterja, temveč zasebno letalo, in so preprosto iskali ponudnika. Njena sovoditeljica Joy Behar je k temu dodala, da se torej vsakdo lahko znajde v zloglasnih Epsteinovih dokumentih, Goldbergova pa je k temu dodala: "Točno to bi rada povedala. Ljudje me poskušajo spremeniti v nekaj, kar nisem – nikoli nisem bila njegovo dekle ali njegova prijateljica. Včasih si moral imeti najprej dejstva in trdne dokaze, preden si kaj rekel."

