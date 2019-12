'Nisem prenesla občutka, da me nekdo ne mara'

Čeprav je simpatična 39-letna igralka Kristen Bell na videz vedno sproščena, klepetava, komunikativna, družabna in prijazna, je pred tremi leti prvič javno priznala, da v resnici že od otroštva bije bitko z anksioznostjo in depresijo. Za priznanje se je opogumila šele po prigovarjanju soproga Daxa Sheparda, s katerim se je do oltarja sprehodila leta 2013. Dejal ji je, da v nasprotju z njenim prepričanjem ni nič sramotnega v tem, če je oseba anksiozna oziroma depresivna – sama pa je dolgo čutila drugače. ''Rekel mi je: Zakaj ne spregovoriš o svoji aksioznosti in depresiji? Takrat sem, priznam, prvič pomislila na to, kako bi bilo, če bi o tem govorila javno. Naenkrat sem se počutila tako neodgovorno. Zasluge za to, da sem spregovorila o svojem duševnem stanju, moram pripisati soprogu. Včasih je naravnost moteče, kako prav ima glede večine stvari (smeh). Ljudje ob pogledu name pogosto vidijo mehurčke, bleščice, mislijo da sem vedno srečna in pozitivna. No, ni tako. Jaz sem oseba, ki dnevno uživa zdravila za lajšanje anksioznosti in depresije. Sem oseba, ki redno hodi na zdravniške preglede. Sem oseba, ki včasih, ko se počuti res slabo, dela sezname o pozitivnih in negativnih stvareh iz svojega življenja – samo zato, da se prepriča, ali gre za trenutno duševno stanje ali resnično težavo,'' je dejala Kristen in razkrila, da se je njena anksioznost manifestirala v obliki intenzivne potrebe po tem, da bi bila vsem všeč. ''Sem ekstremno soodvisna. Vsakič, ko pomislim, da me ljudje ne marajo, se nekoliko sesujem. Prav zaradi tega je moje vodilo prijaznost, slabe občutke pa kompenziram tako, da sem ves čas zelo klepetava. Spoznanje, da me nekdo ne mara, me močno prizadane. Ne prenesem ideje na to. Vem, da to ni zdravo, zato se konstantno borim proti tovrstnemu razmišljanju.''