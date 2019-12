'Nisem samo dekle Leonarda DiCapria'

Ameriški igralec Leonardo DiCaprio ni znan samo po svoji bleščeči igralski karieri ter zelo aktivnem udejstvovanju, ko pride do zaščite narave, ampak je znan tudi po tem, da so njegove partnerice načeloma vedno precej mlajše od njega.

Zvezdnik je tako zadnji dve leti v zvezi z argentinsko manekenko in po novem tudi igralkoCamilo Morrone, med njima pa je natanko 22 let in sedem mesecev starostne razlike. Čeprav se je o dekletu že prej govorilo, pa so jo mediji še dodatno izpostavili, ko je septembra na velika platna prišel njen najnovejši film Mickey and the Bear.

Mediji pa so izpostavljali predvsem to, da je dekle hollywoodskega zvezdnika ter kakšna je starostna razlika med njima. Zato je znova poudarila, da njiju razlika nikakor ne moti: "Veste, koliko razmerij je v Hollywoodu – in v zgodovini človeštva, kjer je med partnerjema velika starostna razlika? Mislim, da lahko posameznik hodi, s komerkoli si pač želi," je bila odločna 22-letna manekenka.

Priznala pa je, da razume, zakaj je toliko zanimanja za njuno zvezo. "Tudi mene bi najbrž zanimalo," je bila iskrena. Komentirala pa je tudi, kako jo vidijo ljudje – ne kot igralko, ampak le kot partnerico slavnega igralca, tako je dejala, da ni samo dekle DiCapria: "Mislim, da čedalje več ljudi vidi tudi film, da postajam nekaj več kot le njegovo dekle ... Kar me včasih frustrira – vedno bi morali videti identiteto osebe, ne samo to, s kom sem v zvezi." Za konec je dodala, da razume povezavo, toda danaredila bo vse, da bo njena zveza čedalje manj v ospredju in ne bo več osrednji del pogovora.

Par so prvič ujeli skupaj januarja 2018 v Aspenu, od takrat naprej skupaj potujeta po celem svetu in si brez težav tudi v javnosti izkažeta naklonjenost. Vir blizu para je reviji People dejal tudi, da je njuna zveza zelo resna in nikakor ni le bežna romanca.