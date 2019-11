'Nisem samska, ampak v razmerju sama s sabo'

29-letna Watsonova je v intervjuju za britanski Vogue priznala, da sprva ni razumela, da je pred tako velikim mejnikom v svojem življenju. Igralka, ki nerada govori o svoji zasebnosti, je priznala, da se sedaj zaradi bližajočega rojstnega dneva počuti tesnobno.

"Če si še niste zgradili hiše, če še nimate moža, če nimate otrok, če še vedno iščete svoj smisel in boste kmalu dopolnili 30 let, je normalno, da čutite nekaj pritiska," je dejala rdečelaska in dodala, da nikoli ni verjela v to, da si lahko srečno samski."Dolgo časa sem potrebovala, ampak sem srečna. Zase pravim, da sem v razmerju sama s sabo."

Pred kratkim smo pisali tudi o tem, da je priljubljena 'čarovnica' poljubljala soigralca Toma Felona, kot kaže, pa med njima ni nič resnejšega.