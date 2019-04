'Nisem si mislila, da se bom poročila prav z njim ... Sodila sem knjigo po platnicah'

36-letna Priyanka Chopra se je nedavno udeležila 10. letnega zasedanja žensk na svetovnem vrhu, kjer je z voditeljico in novinarko Tino Brown spregovorila tudi o svojem zakonu z 10 let mlajšim glasbenikom Nickom Jonasom . Priznala je, da si nikoli ni mislila, da se bo poročila prav z njim.

''Nicka sem poznala dve leti. Nisem si mislila, da se bodo stvari med nama na koncu iztekle tako, kot so se, a to je najverjetneje moja krivda ... Sodila sem knjigo po platnicah. Ko sva dejansko postala par, me je močno presenetil,'' je začela 36-letna igralka in nekdanja missica, ki jo je revija Forbes lani umestila na seznam 100 najbolj vplivnih žensk na svetu.

O svojem soprogu, ki je sicer desetletje mlajši od nje, je povedala, da je v resnici prava stara duša: ''Kličem ga 'Starček Jonas'. To so moje kratice zanj: OMJ (Old Man Jonas). Je prava stara duša, izjemno pameten, tako dober do mene in za mene, ker me velikokrat prizemlji. Jaz sem bolj 'divji otrok', počnem karkoli hočem, kadarkoli hočem in potem je tu on, ki me vedno podpira.''

Priyanka je spregovorila tudi o dogodku, ki jo je praktično 'sezul' in po katerem je začela na Nicka gledati popolnoma drugače: ''Med enim izmed večerov z najinimi prijatelji sem morala oditi prej zaradi nekega sestanka, a sem Nicku ves čas pošiljala drobne namige, naj mi vendar pove, naj odpovem sestanek in ostanem z njimi. V nekem trenutku me je potegnil k sebi in mi rekel: ''Poglej, nisem neumen. Vem, kaj delaš, ampak jaz nisem in nikoli ne bom eden tistih, ki ti bo rekel, da odpovej svoje delo. Vem, kako trdo si delala, da si danes tu, kjer si. Torej, če bi res lahko odpovedala ta sestanek, bi to najbrž storila že prej. Jaz bom odpeljal najine prijatelje na večerjo, ti pa končaj s sestankom in pridi. Čakali te bomo.''.''

Prav s to izjavo ji je Jonas prišel do živega, saj je, kot je dejala Chopra, prepoznal njeno trdo delo in dal ustno priznanje vsemu, kar počne: ''To me je močno presenetilo in pustilo popolnoma brez besed.''