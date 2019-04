'Nisem spala z Mel B ... To je laž, ki škodi moji družini!'

Potem, ko je 43-letna Mel B v oddaji britanskega voditelja Piersa Morgana nedavno razkrila šokantno informacijo, da je pred več leti imela spolni odnos s sočlanico dekliške skupine Spice Girls, 46-letno Geri Halliwell Horner, je novica hitro zaokrožila po vseh svetovnih medijih. Slednji so nestrpno pričakovali odziv Hornerjeve, ki je nedavno prekinila molk in komentirala kontroverzno izjavo: ''V veliko razočaranje mi je bilo brati vse te govorice, še posebej na materinski dan (25. marca). Rada bi, da vsi vedo, da gre za laž. Nisem spala z Mel B ... Vse to škodi moji družini.''