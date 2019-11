'Nisem vedela, da mi bo ta trenutek spremenil življenje'

"Na Catherine Tramell gledam kot na lik, ki je ženskam pomagal, da so se začele zavedati svoje moči," je že pred časom dejala igralka. In to je 61-letna igralka v svojem najnovejšem nagovoru še enkrat poudarila. Še enkrat je razložila, da je privolila v to, da posname prizor brez spodnjic, a to jo je veliko časa teplo, kajti takrat se ni zavedala, da ji bo ta trenutek spremenil življenje: "Bili so trenutki, ko so name gledali kot na šalo."

Zato je še enkrat poudarila: "Ženske imamo vso pravico, da smo močne v kakršni koli obliki spolnosti, ki smo si jo izbrale, in tega vam nihče ne sme odvzeti."

Erotični triler, v katerem je poleg Stonove igral Michael Douglas, velja za enega izmed najbolj finančno uspešnih filmov v devetdesetih letih.